Celstraffen tot 17 jaar voor voorbereiding grote terreuraanslag Nederland

De rechtbank in Rotterdam heeft zes mannen veroordeeld tot celstraffen van 10 tot 17 jaar voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag op een groot evenement en het vormen van een terreurorganisatie. De zes, voornamelijk afkomstig uit Arnhem, werden eind september 2018 opgepakt in Arnhem en op een vakantiepark in Weert.

De hoogste straf is voor de leider van de terreurgroep, Hardi N., die zeventien jaar de cel in moet. Drie verdachten kregen een celstraf van dertien jaar opgelegd: Nabil B., Morat M. en Wail el A.

Tegen laatstgenoemde was twintig jaar cel geëist, omdat hij volgens het OM tijdens zijn aanhouding in Weert op agenten probeerde schieten. Dat mislukte, mogelijk omdat het vuurwapen door de politie onklaar was gemaakt. Maar volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat A. de trekker van zijn wapen overhaalde.

Twee mensen, Shevan A. en Nadim S., moeten tien jaar de cel in. De zes waren niet bij de uitspraak aanwezig.

'Groep probeerde Nederland op zware wijze te treffen'

De rechter sprak van "zeer ernstige misdrijven" en wees erop dat de internationale gemeenschap geteisterd wordt door "bloedige en angstaanjagende terroristische aanslagen". "Deze aanslagen worden gepleegd vanuit een intolerante religieuze ideologie, waarbij wordt geprobeerd het eigen gelijk op gewelddadige wijze aan anderen op te leggen en waarbij de bevolking veelal slachtoffer is en ernstige vrees wordt aangejaagd", zei hij.

Volgens de rechtbank probeerde de groep zowel de burgerbevolking als de politie in Nederland op "zware wijze" te treffen. "Met een bloedige aanslag waarbij grote aantallen onschuldige personen het slachtoffer zouden moeten worden. Dankzij tijdig ingrijpen van de Nederlandse overheidsdiensten hebben de verdachte en de medeverdachten hun plannen niet kunnen uitvoeren."

Strafeisen waren hoger

De officier van justitie sprak bij de behandeling van de zaak in juni van "de ernstigste zaak van de afgelopen jaren". "Een aanslag van het formaat Parijs." De mannen hadden volgens het OM de Gay Pride, een nachtclub of een legerbasis als doelwit en wilden elders een autobom laten ontploffen. De politie was in de groep geïnfiltreerd.

Volgens justitie waren de mannen serieus bezig met hun plan en niet van plan levend weg te komen. "Ze bereidden allen het eind van hun leven voor. Ze zouden een ongekend aantal slachtoffers hebben gemaakt en waren van plan de Nederlandse manier van leven hard te raken. Daarom zijn zeer zware gevangenisstraffen onvermijdelijk", zei de officier in de rechtszaal. Volgens de mannen hadden ze geen plannen voor een aanslag, en was er sprake van uitlokking door de infiltranten van de politie.

Uitlokking

De rechtbank vindt niet dat er sprake is geweest van uitlokking. "Hij maakt niet concreet hoe dit dan is gebeurd. In zijn eigen uitlatingen komt hij niet verder dan 'dat hij zich onder druk gezet voelde', 'bij hem een zaadje is gepland', 'hij is gehersenspoeld', en 'besmet is geraakt met de ideologie", stelt de rechtbank.

Wel vindt de rechter dat inlichtingendienst AIVD te ver is gegaan door contact te houden met Hardi N., ook al was de zaak al overgedragen aan de politie. De rechtbank spreekt van "niet-toegestane beïnvloeding". Daardoor valt de straf voor N. een jaar korter uit.

Tijdens de rechtszaak werden beelden getoond van de arrestatie: