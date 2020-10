Ict-storing treft ziekenhuizen, patiënten kunnen dossier niet inzien

Verschillende ziekenhuizen in Nederland hebben te kampen met een ICT-storing. Daardoor kunnen patiënten zich niet digitaal aanmelden bij het ziekenhuis en kunnen ze hun online dossier, met daarin bijvoorbeeld ook uitslagen van het laboratorium, niet inzien. Ook huisartsen kunnen door de storing niet inloggen bij een aantal ziekenhuizen.

Onder meer de Noordwest Ziekenhuisgroep met vestigingen in Alkmaar en Den Helder, het Isala in Zwolle en de ZorgSaam Zorggroep in Zeeuws-Vlaanderen maken melding van een storing. Ook het patiëntenportaal van het Diakonessenhuis in Utrecht, het St. Jans Gasthuis in Weert en het Dijklander Ziekenhuis, met vestigingen in Hoorn en Purmerend, werkt niet.

Een woordvoerder van de Noordwest Ziekenhuisgroep zegt dat ook beeldbellen op dit moment niet mogelijk is. "Vanwege het coronavirus zetten we dat meer in, en daarom voeren we nu telefonisch gesprekken met onze patiënten. Beeldbellen heeft de voorkeur, omdat je patiënt dan ziet."

Volgens de woordvoerder zit het probleem bij een grote ict-dienstverlener in de zorg, ICTZ. "Daar staan onze systemen." Dat bedrijf zegt desgevraagd dat de storing niet aan hen ligt, maar dat het probleem ligt bij de "verbindingsleverancier van het datacenter".