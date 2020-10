Huisartsengenootschap geërgerd over brief voor gebruik hydroxychloroquine

Huisartsen zijn ontstemd over een brief waarin mensen vragen om een behandeling met het omstreden medicijn hydroxychloroquine, een oud middel tegen malaria. In de brief, die vooraf is opgesteld door een huisarts uit Limburg, vragen de patiënten hun arts het middel toe te dienen als ze besmet raken met het coronavirus, meldt NRC. De brief dook volgens de krant op bij huisartsen in onder meer Rotterdam en West-Brabant.

Het middel werd aan het begin van de coronacrisis toegediend aan patiënten met het coronavirus. Later bleek dat het toch geen effect had en werd het uit het Nederlandse behandeladvies verwijderd. De Limburgse arts zegt tegen NRC dat hij toch overtuigd is van de werking.

"In het voorjaar had ik diverse patiënten die overleden aan covid-19. Vervolgens ben ik hydroxychloroquine voor gaan schrijven en tien patiënten op rij herstelden van het virus. Dat kan toch geen toeval meer zijn", zegt hij in de krant.

Middel werkt niet

De wetenschappelijke vereniging van huisartsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap, zegt geen signalen te hebben dat veel huisartsen de brief hebben ontvangen. Het heeft volgens Jako Burgers van het genootschap ook geen zin om hydroxychloroquine te gebruiken.

"We hebben literatuuronderzoek gedaan naar het effect van hydroxychloroquine als het wordt voorgeschreven door huisartsen, en er is geen bewijs voor gevonden dat het werkt", zegt Burgers tegen de NOS. "Het voorschrijven van het middel wordt ontraden. Ook in ziekenhuizen wordt het niet meer gebruikt. Daar is inmiddels wereldwijd consensus over. Het middel was veelbelovend, maar we zijn nu toch vrij zeker dat het niet werkt."

Richtlijnen

Hij wijst erop dat het middel ook kan leiden tot ernstige bijwerkingen, zoals problemen met het hartritme. "Het credo 'baat het niet dan schaadt het niet' gaat in dit geval niet op", zegt Burgers. De Limburgse arts suggereert in de brief dat het niet verboden is om het middel te verstrekken, omdat het huisartsen vrij staat van de geldende richtlijnen af te wijken.

"In dit geval kan ik geen reden geven waarom je zou afwijken van richtlijnen", zegt Burgers van het huisartsengenootschap. "Je mag een middel voorschrijven waarvoor geen geregistreerde indicatie is mits daar steekhoudende argumenten voor zijn, bijvoorbeeld een richtlijn die het aanbeveelt. Die richtlijn is er niet, sterker nog: er is wel een richtlijn die het ontraadt."

Het staat mensen overigens wel vrij om de brief aan de huisarts te overhandigen. "Mensen komen wel vaker met informatie van internet en we hopen dat de huisarts goed kijkt naar het dossier van het Nederlands Huisartsen Genootschap", zegt Burgers. "En patiënten adviseren wij te kijken op de site Thuisarts.nl, daar staan betrouwbare adviezen over covid-19 en zelfzorg."