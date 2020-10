Youtubers en KWF willen af van gescheld met kanker

Volgens Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding is het te pas en te onpas gebruiken van het woord kanker met name een probleem onder jongeren, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Online en in de jongerencultuur lijkt de rem er soms van af. Het wordt bijna als een stopwoord gebruikt en daar willen we echt iets aan gaan doen. Het kwetst ontzettend veel mensen als je dat woord op die manier gebruikt."

De actie moet ertoe leiden dat mensen elkaar aanspreken op hun gedrag. Maar KWF heeft ook een ludieke component bedacht. De organisatie vindt dat woorden, net als een klap, pijn kunnen doen. Stubenitsky: "Als er gescholden wordt met kanker kunnen mensen ook een 'tikkie terug' geven. Met zo'n betaalverzoek kan er als excuus een donatie worden gedaan. Een soort boetepot." KWF stelt dat de Youtubers niet betaald krijgen voor hun medewerking.

Augmented reality

Bij één op de drie Nederlanders wordt op een zeker moment kanker geconstateerd. Volgens KWF krijgt iedereen er daarom zelf of in zijn of haar omgeving mee te maken. "Zeker naarmate je ouder wordt is die kans veel groter dan als je nog jong bent", zegt Stubenitsky. "Daarom is het zo dat jongeren er makkelijker mee schelden en is bewustwording over de impact daarvan zo belangrijk."

Het geld dat KWF met de actie inzamelt wordt gebruikt voor een onderzoeksproject waarbij augmented reality wordt ingezet in de operatiekamer, om tumorweefsel zichtbaar te maken tijdens de operatie.