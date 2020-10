Hoofdrol voor vlieg in debat tussen Pence en Harris

Media en kijkers gingen evenwel helemaal los over het fenomeen, wat blijkbaar een welkome afleiding was in een verder tam debat. Nog voordat het debat was afgelopen, was er al een half miljoen keer over getwitterd.

"Nee, hij zit niet op je tv, hij zit op zijn hoofd", verklaarde presentator Rachel Maddow. "Die vlieg moet nu in quarantaine", grapte Democratisch Congreslid Ilhan Omar in een verwijzing naar de vele coronabesmettingen rond Pence. "De vlieg weet wat er aan de hand is", twitterde de horrorschrijver Stephen King onheilspellend. Komiek Stephen Colbert oordeelde dat de vlieg een grotere aandachtsboog had dan president Trump in het eerste debat.

Ook Joe Biden greep meteen zijn kans. Zijn campagne riep op te doneren met een foto van een vliegenmepper,