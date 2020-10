Eindhovense studenten presenteren Luca, auto gemaakt van afval

Met meerdere bedrijven zijn de studenten erin geslaagd om van het afval, in combinatie met bijvoorbeeld vlas, kokosvezels en paardenhaar, nieuwe materialen te maken die sterk, veilig en mooi genoeg zijn. In de achterwielen van auto Luca zitten twee elektrische motoren. De Luca weegt volgens de studenten de helft van vergelijkbare elektrische auto's en heeft een actieradius van 220 kilometer.

Auto Recycling Nederland reageert enthousiast op het project. Nu worden in nieuwe auto's vaak tientallen soorten plastic gebruikt. Bij Europese autofabrikanten gaat het om ruim een miljoen ton plastic per jaar, en het plasticaandeel in auto's blijft groeien. "Zo'n afvalauto zal echt niet meteen morgen in de showroom staan", zegt Martijn Boelhouwer van ARN. "Maar ik denk dat dit heel inspirerend kan zijn voor de branche."

Plastic lag jaren in oceaan

De studenten hebben alle soorten afval op allerlei manieren getest, met verschillende diktes en vormen, tot ze uiteindelijk het gewenste resultaat bereikten. De buitenkant van de auto is nu gemaakt van vlasvezels in combinatie met oceaanplastic.

Omdat dat doorgaans jarenlang in zeewater heeft gelegen, heeft het de studenten verrast dat het toch is gelukt om er bruikbare materialen van te maken. "Dat was echt kicken", reageert een van hen.

Student Sietze Gelderloos zegt dat in de stoelen PET-flessen zijn verwerkt. "Door dat hierin te gebruiken, kunnen we langer met het materiaal doen. In een wegwerpflesje kan het plastic misschien maar tien keer hergebruikt worden, maar als het om tien auto's gaat, ben je misschien zo honderd jaar verder."