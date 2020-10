Wanneer zien we het effect van de strengere coronamaatregelen?

Tostmann is zelf ook gaan rekenen: de incubatietijd voor corona is 2 tot 14 dagen, maar de meeste mensen krijgen 5 tot 7 dagen na besmetting de eerste klachten. Dat betekent dat je dan pas gaat testen. Tel daar nog een dag bij op, omdat mensen meestal een dag wachten in de hoop dat de klachten afnemen, plus de wachttijd van de GGD en je zit op minstens 9 dagen.

De algemene maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden sinds 28 september. "Dan zou je dus op z'n vroegst aan het eind van deze week iets van een effect moeten kunnen zien op de besmettingen. En een week later zou je dit dan ook terug moeten kunnen zien in de ziekenhuisopnames", aldus Tostmann.

En dat is nog niet het geval. "Je ziet nu dat de curve van het aantal besmettingen stijgt in een steeds steiler wordende lijn: eigenlijk is het een soort raket. Die lijn moet echt afvlakken. Anders kun je stellen dat de algemene maatregelen geen effect sorteren."

'Te vroeg'

Volgens Aura Timen van het RIVM zijn de nieuwe maatregelen nu nog niet in de cijfers terug te zien. "Hiervoor is het nu nog te vroeg om hierover iets te zeggen. We hopen volgende week een effect te kunnen terugvinden in de wekelijkse cijfers", zei ze gisteren na publicatie van de corona-weekcijfers. Timen is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en lid van het Outbreak Management Team.

Aura Timen dinsdag over de weekcijfers van het RIVM: