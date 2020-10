'Trump vertoont geen symptomen meer en heeft al vier dagen geen koorts meer'

De Amerikaanse president Trump heeft al ruim 24 uur geen symptomen meer van corona, stelt zijn arts Sean Conley in een verklaring. Trump heeft ook al meer dan vier dagen geen koorts meer. En hij heeft sinds zijn opname in het ziekenhuis geen extra zuurstof nodig gehad.

"De president zei vanochtend: ik voel me geweldig", staat in de door het Witte Huis verspreide verklaring. Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen vanwege klachten gerelateerd aan corona.

Tijdens zijn opname gaven zijn artsen meerdere persverklaringen, waarbij met name Conley het verwijt kreeg de zaken te rooskleurig voor te spiegelen. De arts erkende dat later ook. Hij gaf toe dat hij bijvoorbeeld aanvankelijk niets had gezegd over het feit dat Trump extra zuurstof had gekregen. Conley zei daarover dat hij het herstel van de president niet in gevaar wilde brengen. Ook over eventuele longschade bleef Conley vaag.

Afgelopen maandag verscheen Trump weer in het Witte Huis om aan het werk te gaan. Dat deed hij vanuit zijn residentie, maar vandaag is hij voor het eerst weer naar het Oval Office gegaan, om zich te laten informeren over orkaan Delta en over de gesprekken die worden gevoerd over een coronasteunpakket. Volgens The New York Times was dat tegen het advies van medewerkers in: