Wethouder A'dam pleit voor mondkapjesplicht vanwege geweld in OV

Volgens Dijksma duurt de discussie over het wel of niet verplichten van de mondkapjes ook "veel te lang."

"Als je elke avond op televisie alle experts langs ziet komen die keer op keer vertellen dat het niet veel uitmaakt met die mondkapjes, wat denk je dat dat betekent voor de chauffeur die een passagier voor zich krijgt die zegt: dat draag ik niet? Dan heb je een hele moeilijke discussie."

Eerder deden burgemeesters van andere grote steden, waaronder Amsterdam en Utrecht, een oproep voor landelijk duidelijker beleid.

Geen meerderheid in Kamer

In de Tweede Kamer willen onder andere PvdA en GroenLinks ook een mondkapjesplicht op meer openbare plekken, maar een meerderheid in de Kamer wil daar nog niet aan. Premier Rutte zei gisteren dat hij een verplichting niet ziet zitten. "We hebben vorige week de knoop doorgehakt over een dringend advies. Waarom heb je nou weer een verplichting nodig? Wat zijn we dan een kinderachtig land. Als het moet, gaan we daar ook weer naar kijken, maar ik zou het jammer vinden als dat nodig is."

"Voor iedereen geldt een dringend advies", zegt minister De Jonge vandaag. "Het is heel helder dat je een mondkapje moet opzetten als je een publiek gebouw binnenstapt."

Hij zegt het verband tussen de mishandeling in Amsterdam en het mondkapjesadvies niet te begrijpen. "Onduidelijkheid is toch geen legitimatie voor agressie in de richting van medewerkers in het OV; Is toch geen legitimatie voor überhaupt agressie in de richting van de mensen die voor ons in de frontlinie moeten staan. We zien die agressie ook naar zorgmedewerkers. Er is geen enkele legitimatie voor."

De Jonge herhaalde verder dat rond dit weekend effecten worden verwacht van de maatregelen die vorige week maandag werden aangekondigd. Op zijn vroegst begin volgende week bekijkt het kabinet of aanvullende maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het kabinet verwacht ook nog een nieuw advies van het Outbreak Management Team over het dragen van mondkapjes.

