Duizend coronapatiënten in ziekenhuis; ze zijn jonger en liggen er minder lang

Beide experts zijn voorzichtig met het trekken van conclusies uit al deze statistieken. Zo benadrukt Dongelmans dat de pandemie nog in volle gang is en dat veel mogelijke verbanden nog niet wetenschappelijk zijn vastgesteld.

"Iedereen wil weten wat de risicofactoren zijn om opgenomen te worden of te overlijden. Of welk risico een langere ligduur heeft en wat we nog meer kunnen doen. Veel mensen hadden gehoopt dat we de antwoorden hierop voor de tweede golf zouden hebben. Maar het wordt op dit moment nog allemaal onderzocht."

De belangrijkste boodschap volgens Wiersinga is dat er vooruitgang is geboekt in de strijd tegen het virus. Mensen liggen korter in het ziekenhuis en de behandeling is beter dan eerst. "Maar het virus is nog even venijnig en heeft alle potentie om de zorg te ontwrichten. Zoals we nu ook merken in de steden waar de reguliere zorg niet door kan gaan."