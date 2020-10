Brussel sluit cafés, bars en feestzalen voor zeker een maand

Cafés, thee- en koffiezaken en feestzalen sluiten in Brussel vanaf morgenochtend 07.00 uur voor zeker een maand de deuren. Ook gaan de sportkantines dicht. Verder wordt het nuttigen van alcohol in de publieke ruimte in heel Brussel verboden, zo hebben de crisisautoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaald.

Met de maatregelen moet het rap oplopende aantal besmettingen in de Belgische hoofdstad worden ingedamd. Restaurants blijven wel open. Volgens minister-president Vervoort van het gewest zijn de strengere coronaregels noodzakelijk. "Als we niets doen, gaat het verergeren", zei hij op een persconferentie. "Het virus zit verspreid over onze hele regio."

Alleen Madrid zwaarder getroffen

De Belgische viroloog Steven Van Gucht zegt dat van alle Europese hoofdsteden momenteel enkel Madrid zwaarder wordt getroffen door het coronavirus dan Brussel, waar dagelijks nu zo'n 540 nieuwe gevallen worden gemeld.

Correspondent Thomas Spekschoor zegt op NPO Radio 1 dat de situatie in Brussel slechter is dan in de rest van België. "En ook omdat in bijvoorbeeld Madrid de regels al zijn aangescherpt, kon Brussel eigenlijk niet achterblijven."

Volle ziekenhuizen

Verder stromen de ziekenhuizen vol, zegt Spekschoor. In Brusselse ziekenhuizen wordt al meer dan 15 procent van alle bedden op de intensive care gebruikt voor patiënten met het coronavirus.

"Daarnaast zijn veel patiënten naar ziekenhuizen buiten Brussel gebracht, maar nu ook in de rest van België het aantal besmettingen weer oploopt, zeggen die ziekenhuizen dat ze die bedden zelf weer nodig hebben."

Spekschoor denkt niet dat de aangescherpte regels in Brussel over een maand alweer zijn opgeheven. "Dat werd ook gezegd over andere maatregelen die voor een maand zouden gelden. Die zijn daarna alleen maar strenger geworden."