Rijken nog rijker door corona; Nederlandse miljardairs 9 miljard erbij

Dat de aandelenkoersen zo stijgen komt deels door beleid van centrale banken om meer geld in de economie te pompen, zegt Thijs Knaap van APG in podcast POEN. Knaap belegt namens pensioenfondsen 500 miljard euro aan vermogen. "De coronacrisis heeft geleid tot ongekend beleid van centrale banken. Zij hebben rust in de markt gebracht. Uiteindelijk is het effect daar ook van dat zo'n beetje alle financiële waardepapieren in prijs omhoog gaan."

Knaap denkt dat het geld wat miljardairs nu extra aan vermogen hebben, niet snel in de echte economie doorsijpelt. "De belegger die zijn aandelenportefeuille omhoog ziet gaan, rent niet meteen naar de meubelboulevard om een nieuw bankstel te kopen. Het zijn institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, of het zijn heel rijke mensen. Daarvoor geldt, die waren toch al rijk. Het effect dat er spullen of diensten van worden gekocht is heel erg klein."

Onder meer het Centraal Planbureau heeft gewaarschuwd voor een groeiende ongelijkheid door de coronacrisis. De vermogenden houden doorgaans meer geld over, terwijl mensen met weinig reserves een grotere kans hebben om ontslagen te worden.