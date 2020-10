Zeedieren spoelen dood aan in Oost-Rusland, 'ecologische ramp'

De Russische minister van Energie zegt dat er wat hem betreft geen sprake is van een ramp. "Niemand is gestorven, niemand is gewond geraakt", zei hij tegen persbureau RIA. Volgens hem is de vervuiling niet door mensen veroorzaakt.

Het Wereld Natuur Fonds zegt dat de dieren zijn gestorven door een vloeibaar vergif. Surfers verklaren dat ze ziek werden nadat ze warm water waren ingegaan.