Stille tocht voor doodgestoken jongen (17) in Rozenburg

Het slachtoffer werd woensdagavond neergestoken. De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Een 18-jarige Vlaardinger is verdachte in de zaak en blijft volgens het Openbaar Ministerie nog zeker twee weken vastzitten.

Buurtgenoten van de 17-jarige jongen zijn een inzamelingsactie gestart. Zijn 16-jarige vriendin is zwanger. Het opgehaalde geld is bedoeld voor een herdenkingsplaats en het ongeboren kind.