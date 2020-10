ProRail: treinverkeer mogelijk in problemen door thuiszittende verkeersleiders

ProRail waarschuwt dat het treinverkeer op bepaalde trajecten komende periode tijdelijk stil kan vallen. De spoorbeheerder kampt al langer met een tekort aan verkeersleiders. Nu ook zij zich steeds vaker laten testen op het coronavirus, en de uitslag daarvan thuis moeten afwachten, worden de problemen nijpender. ProRail is bang dat ook reizigers hier last van zullen krijgen.

Verkeersleiders overzien waar alle treinen rijden. Ook beslissen ze wat er gebeurt tijdens vertragingen. Zonder voldoende verkeersleiders is het volgens ProRail niet mogelijk om treinen op alle trajecten te laten rijden. "Iedere treinverkeersleider heeft een bepaald stuk spoor dat hij of zij 'bedient'. Stel dat er incidenten plaatsvinden op dat stuk spoor dan moet je dat nog wel kunnen overzien", laat ProRail weten. Door alle samenhangende systemen is thuiswerken voor de verkeersleiders technisch niet mogelijk.

Wanneer thuiszittende verkeersleiders niet vervangen kunnen worden, moeten reizigers daar zo min mogelijk last van krijgen, zegt de spoorbeheerder. "Maar dan moeten we dus wel besluiten om ergens niet of minder te gaan rijden."

Dat de waarschuwing van ProRail serieus is, bleek twee weken geleden al. Toen reden er in de ochtend geen treinen op de MerwedeLingelijn bij Dordrecht vanwege het personeelstekort. Pas toen er na een paar uur vervanging voor een thuiszittende verkeersleider was gevonden, konden de treinen weer vertrekken.

ProRail heeft verkeersleidingsposten door het hele land. Elke post beheert het treinverkeer in die specifieke regio: