Arnhem en Almere willen straatnamen waar iedereen zich in herkent

In Almere worden, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, straten vernoemd naar bijzondere mensen uit andere culturen, schrijft Omroep Flevoland.

Het voorstel is onderdeel van een programma om inclusie, diversiteit en emancipatie in de stad bevorderen. "We pretenderen niet dat we met dit programma alle vormen van discriminatie nu uitgeroeid hebben", zegt wethouder Froukje de Jonge. "We willen wel duidelijk maken wat we belangrijk vinden. En dat is een Almere waar iedereen zich welkom voelt."

Er zijn ook plannen om een Keti Koti-monument te maken. Daarmee wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Het zit hem volgens de stad niet alleen in straatnamen, maar ook bijvoorbeeld in de boeken in de bibliotheek.

Jan van Riebeeck en Desmond Tutu

Ook een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad wil een betere afspiegeling van de diversiteit en geschiedenis van Arnhem in de straten. In elk geval in een buurt in de wijk Schuytgraaf zouden straten vernoemd moeten worden naar activisten tegen racisme en discriminatie.

Aan straatnamen die verwijzen naar 'zwarte pagina's in ons verleden' moeten in de buurt namen worden toegevoegd die 'de andere kant van het daar benoemde verhaal' laten zien, staat in het voorstel.

Tegenover het plein vernoemd naar Jan van Riebeeck zou anti-apartheidsstrijder Desmond Tutu kunnen staan, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders tegen Omroep Gelderland. "Of neem straten verwijzend naar Adriaan Valckenier en Jan Pieterszoon Coen. Daar kun je de tot slaaf gemaakte man Wange van Bali naast zetten."