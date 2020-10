Inwoners Madrid moeten zich opnieuw aan strenge regels houden

De Spaanse hoofdstad Madrid, en nog negen omringende gemeenten krijgen opnieuw te maken met strengere regels om het aantal coronabesmettingen in de regio terug te dringen. Inwoners mogen hun gemeente alleen nog uit voor werk, school of een bezoek aan het ziekenhuis. De cafés blijven open, maar hebben aangepaste openingstijden.

De afgelopen twee weken werd de kritieke grens van het aantal IC-opnames en besmettingen in Madrid en omringende gemeenten overschreden. De centrale overheid legde daarom de nieuwe maatregelen op. Die gelden de komende twee weken, maar kunnen worden verlengd als de situatie niet verbetert.

"Het doet denken aan de situatie die we in maart hadden. Het verschil is dat we toen in onze huizen werden opgesloten, nu worden we in onze steden opgesloten", zegt NOS-correspondent Rop Zoutberg.

Extra politie

Om te zorgen dat de Madrilenen zich aan de regels houden worden politiefuiken rond uitvalswegen opgezet. Er worden 700 extra politiemensen naar de regio gestuurd. Die versterken het huidige team van 250 agenten. "We hebben het over vijf miljoen mensen die in Madrid wonen, dus één agent moet ongeveer 5000 Madrilenen controleren", aldus Zoutberg.

De extra maatregelen stuitten op veel verzet. Het deelstaatbestuur van Madrid vreest voor economische schade en heeft zich tot op het laatst verzet. "Knarsetandend legden ze zich neer bij deze maatregelen. Ze schatten dat 18.000 mensen per week hun baan zullen verliezen als gevolg van de afgrendeling. En dat het een verlies betekent van anderhalf miljoen voor de lokale economie."

'Hartstikke chagrijnig'

Zoutberg woont zelf in Madrid en verwoordt het sentiment dat onder Madrilenen leeft. "We lopen al met mondkapjes op, we houden ons aan de regels en die strenge lockdown van maart zit nog vers in het geheugen. Dus we zijn hier hartstikke chagrijnig over wat ons nu allemaal weer te wachten staat."