Meer ziekenhuizen nemen maatregelen tegen agressie op corona-afdeling

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal meldingen van agressie dat bij de vakbond voor verpleegkundigen binnenkomt gestegen, ziet Michel van Erp, de voorzitter van NU'91. "Ook wij horen over agressie tijdens het overplaatsen van patiënten. Het gaat om heftige woordenwisselingen, slaan, in het gezicht spugen. We hebben nog geen concrete cijfers, ook omdat verplegend personeel niet altijd aan de bel durft te trekken."

Bezoekerspas

Ziekenhuizen in Tilburg en Twente, die vooral coronapatiënten van andere ziekenhuizen overnemen, zien geen toename van agressie. Wel stelde het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis een bezoekerspas in voor de verpleegafdeling. "Hier ontstond regelmatig discussie over wie wanneer naar binnen mocht."

Het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC in Utrecht laten weten geen extra maatregelen te nemen omdat de familieleden zich in die ziekenhuizen rustig gedragen en aan de regels houden.