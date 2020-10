Kabinet legt mondkapjesadvies in de praktijk uit

Het kabinet heeft de aangekondigde instructie voor het gebruik van mondkapjes bekendgemaakt. Woensdag kwam de regering met een dringend advies tot het dragen van mondkapjes in de openbare binnenruimte. In de instructie worden ook veel voorkomende vragen beantwoord.

Het dringende advies geldt voor publieke en openbare ruimtes "waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft". Op de aangewezen plek in een theater of restaurant kan het mondkapje weer af.

Als je gaat lopen moet het mondkapje weer op. "Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten."