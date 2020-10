Russische journaliste steekt zichzelf in brand voor ministerie en overlijdt

Een Russische journaliste is overleden nadat ze zichzelf in brand had gestoken voor het regionale ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad Nizjni Novgorod, zo'n 400 kilometer ten oosten van Moskou.

Volgens Russische media gaat het om Irina Slavina, hoofdredacteur van nieuwssite Koza Press. Voordat ze zichzelf in brand stak schreef ze in het Engels een boodschap op haar Facebookpagina. "Ik vraag u om de Russische Federatie verantwoordelijk te houden voor mijn dood."

De journalist botste eerder met de autoriteiten vanwege haar kritische berichtgeving.

Huisdoorzoeking

Eerder had Slavina op haar pagina geschreven over huiszoekingen bij haar thuis. Gisteren zouden twaalf agenten haar appartement hebben doorzocht en spullen hebben meegenomen, waaronder laptops en mobiele telefoons.

Een onderzoekscommissie is een vooronderzoek gestart naar wat er zich vanmiddag in Nizjni Novgorod heeft afgespeeld. De commissie bevestigt dat in het centrum van de stad het ernstig verbrande lichaam van een vrouw is gevonden, maar zegt niets over de identiteit van het slachtoffer.