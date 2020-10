Ongeregeldheden in Bosnië na sluiting opvanglocatie vluchtelingen

In de Bosnische stad Bihac is onrust ontstaan nadat de gemeente een opvanglocatie voor migranten en vluchtelingen had gesloten. Meer dan duizend mensen staan nu op straat.

Hulporganisaties vrezen voor een humanitaire crisis als er niet snel een oplossing komt. "De vluchtelingen slapen hier nu buiten in het bos, in zelfgemaakte kampen of in verlaten gebouwen. De vraag is wat er in de winter gaat gebeuren, als er veel sneeuw valt en de temperaturen een stuk lager worden." Dat zegt Peter van der Auweraert van de Bosnische afdeling van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in het NOS Radio 1 Journaal.

De situatie leidt tot spanningen tussen migranten onderling. Deze week brak een gevecht uit tussen migranten in een geïmproviseerd tentenkamp, twee mensen kwamen om het leven. "De spanningen kunnen snel oplopen als mensen buiten moeten slapen en geen eten hebben", zegt Van der Auweraert. Hij roept de Bosnische autoriteiten ertoe op nog voor de winter voor nieuwe opvangcentra te zorgen.

Oude fabriekshal

Het opvangcentrum dat deze week werd gesloten, een oude fabriekshal met tenten en containers, had plek voor 1500 mensen. De lokale overheid heeft het centrum gesloten omdat er groeiende druk was vanuit de bevolking. Omwonenden klagen al langer over de aanwezigheid van migranten in de stad.

Het lukt Bosnië al jaren slecht om de toestroom van migranten in goede banen te leiden, zegt correspondent Mitra Nazar. "Vorig jaar zag ik daar hetzelfde probleem. Toen had de gemeente een gammel tentenkamp op een oude vuilstortplaats neergezet, zonder sanitaire voorzieningen of stromend water. Toen was het ook vlak voor de winter, waardoor werd gevreesd voor een humanitaire ramp."

Zo zag dat kamp eruit: