Piloten KLM akkoord met salariskorting omwille van steunpakket

De KLM en de pilotenvakbond VNV hebben een akkoord bereikt over de kostenbesparingen en lagere salarissen voor piloten. De instemming van de piloten met de reorganisatie was een voorwaarde van de overheid voor financiële steun ter waarde van 3,4 miljard euro. Eerder vandaag gingen de vakbonden voor het cabine- en grondpersoneel al akkoord.

De VNV zegt dat met de overeenstemming de piloten hun verantwoordelijkheid nemen voor het veiligstellen van de toekomst van KLM. "We denken dat wij met dit akkoord oog te hebben voor de noodzakelijke offers die de huidige situatie vraagt en de gevolgen voor individuele vliegers", aldus VNV-voorzitter Willem Schmid.

De staat eiste een reductie in de arbeidsvoorwaarden tot 20 procent. Als het personeel niet zou instemmen met loonoffers en ontslagen was faillissement volgens minister Hoekstra van Financiën de enige andere optie.

Nu er overeenstemming is met alle vakbonden heeft de KLM het vereiste herstructureringsplan voor de arbeidsvoorwaarden afgeleverd bij het ministerie van Financiën.

In een reactie zegt Hoekstra dat het goed is en in het belang van KLM en haar werknemers dat er overeenstemming is. "De financiële problemen bij de onderneming zijn groot. Het is goed dat dat breed onderkend wordt. En dit is de eerste stap op weg naar herstel.

Het herstructureringsplan zal door Hoekstra beoordeeld worden, de Tweede Kamer wordt over de uitkomst geïnformeerd.