Stel je vragen over het coronavirus in extra NOS-uitzending dinsdag

De eerste coronagolf kostte aan 10.000 Nederlanders het leven, zo becijferde het CBS. Inmiddels is de tweede golf een feit en worden de maatregelen in snel tempo verscherpt. Wat betekenen die maatregelen? Hoe zit het met mondkapjes? Welke rol speelt ventilatie in de verspreiding van het virus? En hoe zit het nu met het testbeleid in Nederland?

Deze en veel meer vragen over covid-19 komen dinsdagavond aan bod in de zesde editie van het NOS-programma Het coronavirus: feiten en fabels . Daarin staan de vragen van het publiek centraal. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé leggen ze in de uitzending voor aan deskundigen.

Kijkers kunnen vragen insturen via coronavragen@nos.nl en via de sociale mediakanalen van de NOS: Facebook, Twitter en Instagram. Gebruik daarbij de hashtag #coronavragen.

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de NOS al vijf van zulke uitzendingen gemaakt. Toen werden steeds tienduizenden vragen ingestuurd.