Minister Hoekstra: belangrijk dat winkels cash geld blijven accepteren

Minister Hoekstra maakt zich zorgen over het toenemend aantal winkels waar niet meer contant betaald kan worden. Hij vindt het, ook in coronatijd, van belang dat contant geld in gebruik blijft als betaalmiddel. Consumenten moeten de keuze blijven houden op welke manier zij afrekenen. Hij bekijkt of er aanvullende maatregelen nodig zijn om dat te garanderen.

Hoekstra geeft antwoord op Kamervragen van het CDA. Kamerleden van die partij willen weten of corona invloed heeft op het aantal winkels waar alleen nog met pinpas betaald kan worden. Daar zijn geen actuele cijfers over, schrijft de minister van Financiën, maar hij heeft sterk de indruk dat dit wel het geval is.

Onderzoek

Het laatste onderzoek naar de acceptatie van contant geld bij de kassa stamt van voor de coronacrisis. Toen bleek volgens Hoekstra dat 97 procent van de winkels nog cashbetalingen accepteerde. De Nederlandsche Bank laat op dit moment onderzoeken hoe sterk dat aantal is gedaald door de angst voor besmetting met het virus.

De resultaten van het onderzoek worden in november verwacht. De minister gaat naar aanleiding daarvan bekijken of hij moet ingrijpen. Hij zegt dat het weigeren van munt- en briefgeld bewust geen onderdeel is van de coronamaatregelen. "Voor het goed functioneren van het betalingsverkeer is het belangrijk dat de acceptatie van contant geld door toonbankinstellingen groot is."