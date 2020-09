Verpleegster in Canada ontslagen na uitschelden stervende vrouw

Premier Legault van de Franstalige regio Québec noemt de beledigingen racistisch en onacceptabel. Hij kondigt een grootschalig onderzoek aan naar de doodsoorzaak van de vrouw.

Volgens belangenorganisaties is het incident een voorbeeld van systemisch racisme tegen inheemse volkeren in het Canadese zorgstelsel.

Morfine

De 37-jarige Atikamekw-vrouw was zaterdag opgenomen in het ziekenhuis in de plaats Joliette, ten noorden van Montreal. Joyce Echaquan klaagde over maagpijn. Ze had het idee dat ze bij haar behandeling te veel morfine had gekregen. Daarom besloot ze via haar telefoon een livestream te beginnen.

In de video schreeuwt Echaquan om hulp. Aan het einde van het filmpje is te horen dat twee verpleegsters zeggen dat de vrouw "zo dom als wat" is. Ook werd er gezegd: "Ze is alleen goed voor seks en dood beter af". Een van de vrouwen zegt dat Echaquan slechte keuzes heeft gemaakt in haar leven en vraagt haar wat haar kinderen van haar gedrag zouden denken.

Vlak na het maken van de opnames overleed Echaquan. Ze laat zeven kinderen na.