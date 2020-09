Duizend kinderen thuis door uitval kinderopvang, branche voelt zich in de steek gelaten

De gevolgen van de uitval van personeel in de kinderopvang door corona vallen mee, zeggen de brancheverenigingen. Wel voelt de sector zich in de kou gezet door de overheid. Uit een enquête onder opvangorganisaties blijkt dat ongeveer duizend kinderen op sommige dagen thuis moesten blijven omdat te veel opvangmedewerkers zich ziek hadden gemeld.

In totaal gaan er zo'n 800.000 kinderen in Nederland naar de opvang. Bij ongeveer 10 procent van de opvangorganisaties konden kinderen wel eens niet terecht door uitval van personeel.

Brancheorganisaties BK (Brancheorganisatie Kinderopvang) en BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) zeggen dat dreigende sluiting vaak kon worden voorkomen door personeel op grote schaal commercieel te testen. Ruim 40 procent van de aangesloten opvangorganisaties heeft deze coronatests ingekocht om medewerkers met coronaverschijnselen weer zo snel mogelijk voor de groep te krijgen.

De sector is teleurgesteld dat medewerkers niet in aanmerking komen voor de voorrangsregeling bij de gratis coronatesten van de GGD's. Personeel in het onderwijs en de zorg krijgt wel voorrang.

Creatieve oplossingen

Volgens de brancheverenigingen proberen opvangorganisaties de uitval ook op te vangen door groepen samen te voegen of invalkrachten in te zetten, bijvoorbeeld mensen die normaal gesproken een kantoorfunctie hebben. Maar de ruimte daarvoor is beperkt vanwege de regels voor minimaal toezicht in de kinderopvang. Daarom is de overheid gevraagd om duidelijkheid te geven over welke noodoplossingen zijn toegestaan, maar daar is geen antwoord op gekomen.

"Nu gaan we zelf maar een kader maken voor onze leden dat aangeeft welke stappen ze kunnen zetten om te voorkomen dat organisaties boetes krijgen vanwege te weinig personeel op de groepen", zegt BMK-voorzitter Monique Vreeburg. "Van de overheid komen de handvatten voorlopig niet."

Honderdduizenden euro's

De sector voelt zich in de steek gelaten. "We hebben gevraagd om voorrang bij het testen, dat hebben we niet gekregen. We hebben gevraagd om een coulanceregeling met bruikbare handvatten voor ons en de inspectie hoe we om moeten gaan met de personeelstekorten. Dat hebben we niet gekregen", zegt BK-voorzitter Emmeline Bijlsma. "De centrale inkoop van testen die de brancheorganisaties hebben gefaciliteerd, heeft de branche al honderdduizenden euro's gekost."

Hierdoor wordt de kinderopvang volgend jaar nog duurder, zeggen de brancheorganisaties. Ze verwachten dat de tarieven met 4 tot 4,5 procent stijgen, terwijl het toeslagtarief met 3,5 procent omhoog gaat. Daardoor zouden de toeslagtarieven en de werkelijke kosten voor ouders steeds verder uit elkaar lopen. "Het zou de overheid sieren als ze hier rekening mee houdt en vanwege de uitzonderlijke context, de maximum uurtarieven verder verhoogt", zegt Bijlsma.