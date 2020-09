Internationale bende opgepakt voor mensensmokkel tussen Calais en Dover

Opsporingsdiensten uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn er dankzij samenwerking in geslaagd om een mensensmokkelnetwerk te ontmantelen. Het gaat om smokkelaars die migranten overbrachten via Calais naar Dover.

Er zijn zeker twaalf arrestaties verricht, waarvan twee in Nederland. Er zijn onder meer twaalf voertuigen, tien rubber boten met motor, 152 reddingsvesten, een caravan, juwelen, telefoons en 48.000 euro cash in beslag genomen.

Volgens de diensten is het overbrengen van migranten in kleine boten een steeds hardnekkiger probleem in Het Kanaal, de zeestraat tussen Frankrijk en Engeland. Sinds 2018 zijn er meer dan 4600 migranten opgepikt bij de Engelse kust.

"Het is een mooie slag die we geslagen hebben", zegt majoor Robert van Kapel, woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. "Je wilt niet alleen de migranten behoeden om die levensgevaarlijke reis te maken, maar juist ook de organisatie daarachter pakken die heel veel geld verdient over de rug van deze mensen."