Gewelddadige overval in woning Gordon: geslagen, geschopt en met dood bedreigd

Gordon is afgelopen weekend overvallen in zijn huis in Amsterdam-Zuid. De presentator zegt dat de overvallers hem in de nacht van zaterdag op zondag mishandelden, bedreigden en vastbonden, waarna ze zijn pinpas, creditcards en sieraden meenamen.

Gordon Heuckeroth zegt tegen De Telegraaf dat de twee overvallers hem een mes op de keel zetten. "Ik dacht dat ik zou worden vermoord." Zijn management bevestigt het verhaal in de krant, maar wil er in het belang van het onderzoek niets aan toevoegen.

De recherche is nog bezig met het onderzoek naar de woningoverval. Het is niet duidelijk hoe de overvallers het huis van Gordon zijn binnengekomen.

Geslagen, geschopt en vernederd

De 52-jarige voormalige zanger zegt in De Telegraaf dat hij "kapot" is van de overval. "Het leek een nachtmerrie. Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten, maar ze bleven maar tegen me schreeuwen."

De overvallers lieten Gordon vastgebonden achter, maar het lukte hem om zichzelf te bevrijden. Hij rende in paniek de straat op, waarna beveiligers van een museum hem opvingen en de politie belden.

De presentator van SBS6-programma's als 100 Jaar Song en Patty & Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd wordt sinds de overval extra beveiligd en zijn woning ook, schrijft De Telegraaf. Vrienden zouden hem hebben opgevangen.

Afgelopen weekend werd ook bekend dat Gordon besmet is met het coronavirus en in thuisquarantaine zit.