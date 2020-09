Postbodes gaan eenzaamheid onder Rotterdammers signaleren

Vijftien speciaal opgeleide postbodes in Rotterdam gaan het doorgeven als zij op hun bezorgronde eenzame inwoners tegenkomen. Het gaat om een proef in de wijk Hillegersberg-Schiebroek, die tot het eind van het jaar duurt.

Volgens PostNL komen bezorgers regelmatig eenzame personen tegen. "Vooral de chauffeurs die medische hulpmiddelen en zorgpakketten rondbrengen, komen het weleens tegen. Soms is de bezorger zelfs het enige contact van iemand. Daar wilden we iets mee," zegt een woordvoerder van de postdienst.

Kijkje nemen

De bezorger kan vermoedens over eenzaamheid melden bij een speciaal meldpunt. Na de melding gaat een medewerker van een lokale welzijnsorganisatie binnen twee dagen langs op het doorgegeven adres.

Die moet dan beoordelen of iemand echt eenzaam is en of het nodig is om actie te ondernemen. "De meeste mensen zijn blij dat er iemand komt kijken. Maar het is en blijft een pilot en we gaan onderzoeken of dit iets is wat werkt," zegt een woordvoerder van welzijnsorganisatie DOCK bij Rijnmond.

Meer gebieden

"Deze fase is echt om te testen: hoe ervaren onze bezorgers het Signaalpunt en gebeurt er echt iets met de meldingen? Als het positief uitpakt, willen we dit project uitbreiden naar meer gebieden in Nederland," zegt de PostNL-woordvoerder.

De gemeente Rotterdam steunt het initiatief en zet zich al sinds 2014 in om eenzaamheid te bestrijden. In de stad zijn sinds het meldpunt voor eenzaamheid bestaat meer dan 600 meldingen binnengekomen. PostNL onderzoekt al een paar jaar welke extra rol postbodes in een wijk kunnen spelen.