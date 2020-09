VN-Veiligheidsraad wil per direct einde aan gevechten in Nagorno-Karabach

De VN-Veiligheidsraad is bezorgd over de gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach en roept de landen op per direct de strijd te staken.

De oproep volgt op die van secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres van gisteren, die beide landen verzocht meteen te stoppen met het gebruik van geweld.

De VN-Veiligheidsraad was bijeengeroepen door vijf Europese leden (Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, België en Estland), omdat het conflict verder dreigt te escaleren.

Er zouden aan Armeense zijde al meer dan honderd doden zijn gevallen, onder wie ook tientallen burgers. Over Azerbeidzjaanse slachtoffers is geen duidelijkheid.

Beschuldigingen over en weer

Verder zou volgens Armenië een militair toestel zijn neergehaald door een gevechtsvliegtuig van Turkije, de bondgenoot van Azerbeidzjan. Volgens zowel Turkije als Azerbeidzjan klopte er niets van de Armeense beschuldiging.

Andersom beschuldigde Azerbeidzjan gisteren Armenië ervan de regio Dashkasan met luchtaanvallen te bestoken. Die regio ligt in het grensgebied van beide landen, ver verwijderd van Nagorno-Karabach.

De landen lijken ondertussen allesbehalve van zin met elkaar om de tafel te gaan, ondanks de oproep van Rusland - dat met beide landen diplomatieke banden onderhoudt - dat wel te doen.

De landen verwijten elkaar eventuele onderhandelingen te dwarsbomen. Gisteren kregen diplomaten van beide landen het nog met elkaar aan de stok in de de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over wie het conflict had doen oplaaien.

Oorlog in jaren negentig

Nagorno-Karabach, in de zuidelijke Kaukasus, ligt in Azerbeidzjan. Er wonen echter voornamelijk Armeniërs en die hebben er de facto de macht in handen. Armenië en Azerbeidzjan voerden begin jaren negentig oorlog om Nagorno-Karabach.

In 1994 werd een staakt-het-vuren overeengekomen, maar het bestand is meermaals geschonden. Voor het laatst gebeurde dat in 2016, toen er aan beide zijden zo'n honderd doden vielen. Het gebied wordt internationaal niet erkend als onafhankelijk.