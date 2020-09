Bouwvakker zit uren vast in kruipruimte in Alblasserdam

De gewaarschuwde brandweer schakelde een gespecialiseerd team uit Alphen aan den Rijn in om de man uit de kruipruimte te krijgen. Ook stuurde de aannemer een zandzuiger om het zand weg te halen. Zelfs het reddingsteam USAR, dat ingezet wordt bij binnenlandse en buitenlandse rampen, was ter plaatse.

"Het was wel heel bizar", zegt het slachtoffer. "Er was iemand van de brandweer al die tijd bij me. Die stelde me gerust. Ze wilden nog een infuus aanleggen, kalmeringspillen toedienen of pijnstillers, maar dat hoefde allemaal niet."

Na uren graafwerk werd de man uit zijn benarde positie bevrijd. "Ik was alleen even duizelig", zegt hij. "Maar daarna ging het eigenlijk best wel goed."