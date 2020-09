Weekcijfers corona: zo'n 150.000 mensen kunnen virus overdragen

De opmars of juist afname van het virus wordt uitgedrukt in het zogenoemde reproductiegetal. Dit 'R-getal' ligt volgens de laatste berekeningen ongeveer op 1,27, wat betekent dat 100 besmettelijke mensen 127 anderen aansteken.

De bedoeling van de kabinetsmaatregelen die vanavond ingaan is dat het R-getal rond de 0.9 uitkomt, waarmee het virus dus weer zou worden teruggedrongen. Of dat lukt zal pas over enkele weken blijken; pas dan is te zien of het aantal besmettingen daadwerkelijk terugloopt. De 'R' van dit moment is in feite een terugblik op de situatie van 2,5 weken geleden.