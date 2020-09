Waterstoftrein vervangt dieseltrein in Groningen

De provincie Groningen gaat waterstoftreinen inzetten op het spoor in Groningen. De trein is een goed alternatief voor de bestaande dieseltrein, oordeelt de provincie na een geslaagde proef eerder dit jaar. De eerste waterstoftreinen gaan waarschijnlijk vanaf 2024 rijden op nieuwe spoortrajecten naar Stadskanaal en Duitsland.

Het is voor het eerst in Nederland dat een waterstoftrein in de dienstregeling wordt opgenomen. Zo'n trein rijdt al in Nedersaksen in Duitsland.

De waterstoftrein reed begin dit jaar twee weken op proef op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. De testritten waren 's nachts zonder passagiers. Het optrekken, remmen en het tanken verliep zonder problemen, ook was er tevredenheid over het brandstofgebruik. De trein reed verder op tijd en bleek de helft stiller dan de huidige dieseltrein, meldt RTV Noord.

De waterstoftrein is wel duurder dan de bestaande dieseltrein. Daarom hoopt het provinciebestuur op steun van het Rijk en de Europese Unie.