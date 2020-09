Naturalis bestaat 200 jaar en pakt uit met 25 kwetsbare stukken

Een exemplaar van de uitgestorven Kaapse leeuw, Darwinvinken en de Diepenveen meteoriet. Deze en 25 andere objecten zijn zo kwetsbaar dat ze lange tijd lagen opgeslagen in het donkere depot van Naturalis in Leiden. Maar ter ere van het 200-jarige bestaan van het museum worden ze getoond in de jubileumtentoonstelling Van Onschatbare Waarde.

De tijdelijke tentoonstelling duurt 200 dagen en wordt vanmiddag geopend door koning Willem-Alexander. Zijn voorvader Willem I richtte het museum in 1820 op, vanuit zijn privécollectie van bijzondere planten en dieren. Het is nu uitgegroeid tot instituut met wereldwijde faam.

Darwinvinken

Voor Edwin van Huis, directeur van Naturalis, zijn de indrukwekkendste objecten de vinken die Darwin meenam van de Galapagoseilanden. "Voor mij waren deze Darwinvinken vooral een symbool om uit te leggen hoe de evolutie in elkaar zit. Ik had me nooit gerealiseerd dat die dingen echt bestonden. En dat ze dus ergens in het donker en gekoeld in een laatje in de toren van Naturalis liggen. Fantastisch."

Ook de inspiratiebron voor het wapen van Oranje, de Kaapse leeuw, is onderdeel van de tentoonstelling. "De uitgestorven Kaapse leeuw is de eerste leeuwensoort die we in Nederland leerden kennen. Als de Nederlandse schepen bij Kaap de Goede Hoop aankwamen om te bevoorraden, dan wilden ze ook wat meenemen naar Nederland. Vaak namen ze dan planten en dieren mee en zo is ook de Kaapse leeuw in Nederland terechtgekomen."

Nieuwe soorten

De toren bij het gebouw van Naturalis vormt het depot waar ruim 42 miljoen objecten opgeslagen liggen. "We gooien nooit iets weg, dus de collectie groeit nog steeds." Wetenschappers die dat willen, kunnen toegang krijgen tot de uitgebreide collectie, want er valt nog genoeg te onderzoeken.

"Stilletjes zeggen ze tegen elkaar: 'Als je nieuwe soorten wilt vinden moet je helemaal niet naar het oerwoud, maar gewoon die toren in'. De kans dat je daar nieuwe soorten ontdekt, is nog steeds heel erg groot."