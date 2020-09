Fors meer vrachtauto-ongelukken door drukte en warm weer

Het aantal gemelde incidenten met vrachtwagens is afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2017 waren er 5773 meldingen, in 2018 6111 en vorig jaar 7811, blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Vrachtauto's (STIMVA).

Mogelijke oorzaak van de toename is dat er door de aantrekkende economie steeds meer vrachtverkeer op de weg was. Ook speelde mee dat het vorig jaar vaak extreem warm was. Op maar liefst 14 dagen was er sprake van ongebruikelijke hitte. Op deze dagen gebeurden twee keer zo veel ongelukken als normaal.

Het lukt bergers wel steeds vaker om de weg binnen een uur weer vrij te krijgen. Vorig jaar was 56 procent van de bergingen binnen een uur afgehandeld, in 2016 was dit nog 49 procent, blijkt uit de jaarrapportage van de Stichting Incident Management Vrachtauto's (STIMVA).

Volgens het rapport wordt slechts 1 procent van de files veroorzaakt door een vrachtauto-ongeluk, maar is de impact van die files wel minstens vier keer zo groot als gemiddeld. Zo werd vorig jaar 4,3 procent van de extra reistijd door files veroorzaakt door een vrachtauto-incident.

Nederlandse chauffeurs

Na incidenten met vrachtauto's is vaker dan bij andere ongelukken de hele weg geblokkeerd. Vrachtauto-ongelukken veroorzaken vaak een ravage. Het wegdek moet daarna worden schoongemaakt of hersteld en de vracht moet worden opgeruimd en worden overgeladen in een andere vrachtauto.

Het rapport bevestigt niet het vermoeden dat buitenlandse chauffeurs verantwoordelijk zijn voor veel ongelukken. Bij bijna twee derde van alle vrachtauto-ongelukken is een Nederlandse chauffeur betrokken. In 9 procent van de gevallen is de chauffeur Pools, in 4 procent is de chauffeur een Roemeen en in eveneens 4 procent van de gevallen is het een Duitser.

Bandenpech

Dat er op tropische dagen meer ongelukken gebeuren dan normaal, komt vooral door bandenpech, wat sowieso een belangrijk oorzaak is van vrachtauto-ongelukken.

Om het aantal problemen met vrachtwagenbanden te verminderen, lopen er proeven op de A16 en de N279, de provinciale weg tussen Den Bosch en Horn in Noord-Limburg.

Op de A16 wordt bij Dordrecht op de rechterrijbaan de bandenspanning van alle vrachtauto's gemeten. Het systeem herkent extreme afwijkingen. Transportbedrijven die meedoen aan de proef krijgen daarvan een melding.

Ook op de N279 wordt de bandenspanning gemeten, maar daar wordt de chauffeur met een bord langs de weg direct gewaarschuwd als de spanning niet goed is. De eerste resultaten van deze proeven zijn positief, meldt de STIMVA.