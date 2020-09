Rechter zet Catalaanse leider Torra af, weg vrij voor vervroegde verkiezingen

De Catalaanse regiopresident Quim Torra wordt per onmiddellijk uit zijn ambt gezet. Ook krijgt de Catalaanse leider een boete van 30.000 euro voor het ophangen van een spandoek op het balkon van het deelstaatbestuur tijdens de verkiezingen in 2019.

Torra was al eerder veroordeeld voor het ophangen van het spandoek, waarop werd opgeroepen tot vrijlating van gevangen Catalaanse politici. Het Spaanse hooggerechtshof bevestigt vandaag dat vonnis, waardoor Torra anderhalf jaar lang geen publieke functie mag uitvoeren.

Het ophangen van politieke boodschappen op openbare gebouwen tijdens verkiezingen is in de Spaanse wet verboden. Torra negeerde herhaalde oproepen van de centrale kiesraad het spandoek aan het terras van het Catalaanse bestuur in Barcelona weg te halen.

Voor het eerst

Het Hooggerechtshof spreekt van een "halsstarrige en obstinate" weigering van Torra, die de neutraliteit van de verkiezingen in gevaar bracht. "Torra is vrij om uiting te geven van zijn politieke identiteit. Maar hij moet gehoorzamen aan instituties die waken voor het verloop van verkiezingen", zo oordeelt het hof.

Het oordeel van het Hof was unaniem. De veroordeelde Torra kan nu nog in hoger beroep bij het Constitutioneel Hof. Of hij dat gaat doen, is nog niet duidelijk.

Quim Torra was in 2018 de opvolger van de Catalaanse leider Carles Puigdemont. Deze vluchtte destijds naar België, om te ontsnappen aan een strafproces voor het organiseren van het verboden referendum in de regio. Het is voor het eerst dat een zittende Catalaanse regiopresident uit het ambt wordt gezet.

"Aanslag op zelfbestuur"

De veroordeling van Torra maakt de weg vrij voor vervroegde verkiezingen in Catalonië. Onafhankelijkheidsgroepen hebben in reactie op de afzetting voor vanmiddag protestacties in Catalonië aangekondigd.

"Zijn afzetting is een ernstige aanslag op het zelfbestuur van Catalonië. Opnieuw neemt de staat wraak in zijn vuile oorlog tegen de onafhankelijkheid", zegt de onafhankelijkheidsgroep Omnium in een tweet.