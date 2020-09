Ouderen vielen het afgelopen jaar vaker in huis

Het aantal ouderen dat in huis viel is opnieuw gestegen, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. In 2019 kwamen 109.000 65-plussers op de spoedeisende hulp terecht na een val in huis of in de tuin.

Van hen liepen 79.900 mensen ernstig letsel op en overleden er bijna 5000 mensen als gevolg van hun val. In 2018 waren dat er nog 4396. In totaal kwamen er in dat jaar 108.000 ouderen op de eerste hulp terecht na een val.

De stijging van het aantal valincidenten brengt ook hoge medische kosten met zich mee. In 2019 werden 11.000 ouderen na een val tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis. De medische kosten voor die behandeling in het verpleeghuis na een val liepen dat jaar voor het eerst hoger op dan een miljard euro, becijferde het centrum.

Minder mobiel

Het kenniscentrum voorspelt dat het aantal valincidenten in 2020 nog hoger zal liggen dan in 2019. De gevolgen van het coronavirus maken ouderen nog minder mobiel, waardoor de kans op vallen groter is. VeiligheidNL roept professionals op om ouderen met een verhoogd valrisico extra in de gaten te houden.

Ook de directe omgeving - zoals familieleden, mantelzorgers, apotheken en verenigingen - wordt gevraagd alert zijn. Dit thema staat centraal tijdens de landelijke Valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober.

Volgens VeiligheidNL is het door de coronamaatregelen lastig voor ouderen om zelfstandig fit en mobiel te blijven. "Wij zien dat ouderen over het algemeen vaker thuisblijven in deze coronaperiode. Ook gaan veel sport- en beweegactiviteiten en valpreventietrainingen als gevolg van corona niet of in beperkte vorm door. Dit verhoogt de kans dat ouderen vallen nog meer", zegt Wietske Hoekstra van VeiligheidNL.