Zelfs bij grote werkloosheid veel werk voor technici en verpleegkundigen

In de coronacrisis nam de vraag naar personeel over de hele breedte af. In de afgelopen vijf jaar zagen arbeidsmarkt-deskundigen bij het UWV niet eerder zo'n grote afname.

Toch was de vraag naar personeel in 2016 nog minder. "In heel 2016 was de spanning op de arbeidsmarkt nog lager dan in het afgelopen kwartaal", licht Van der Goorbergh toe. "Het verschil met toen is dat na het eerste kwartaal van 2016 de vraag naar personeel weer toenam. Nu zit de arbeidsmarkt in de situatie waarin de vraag afneemt."