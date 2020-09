Café waar boa's werden belaagd twee weken op slot, uitbater zit vast

Het café in Medemblik waar de afgelopen nacht twee toezichthouders werden bedreigd, mishandeld en vastgehouden, moet op last van de burgemeester en de veiligheidsregio twee weken sluiten. Een woordvoerder van de gemeente laat aan NH Nieuws weten dat dat is besloten omdat de coronaregels niet werden nageleefd.

De politie doet onderzoek en heeft inmiddels ook beelden van het incident. "We nemen dit hoog op, want er is best fors geweld gebruikt", zegt een politiewoordvoerder. De uitbater van het café is aangehouden en zit nog vast. Wat zijn rol is geweest, wil de politiewoordvoerder in het belang van het onderzoek niet zeggen tegen NH Nieuws. "Maar hij heeft zeker een actieve rol in het geheel gehad."

Meer mensen betrokken

RTL Nieuws sprak met de eigenaar van 't Zeepaardje, die de vader is van de man die nu vastzit. Hij heeft veel vragen over het incident: ''Ze hebben mijn zoon vannacht meteen meegenomen, ik heb hem nog niet gesproken. Ik heb ook nog niets van de burgemeester gehoord.''

Behalve de uitbater van het café is er niemand aangehouden. Op basis van de beelden concludeert de politie dat er meer mensen bij het incident betrokken waren. Via Twitter roept de politie hen op zich te melden.

Gesprek liep uit de hand

De boa's gingen iets na middernacht het café binnen om te controleren of aanwezigen zich aan de coronaregels hielden. Dat bleek niet het geval. Toen de uitbater van het café zag dat er werd gecontroleerd, ging hij met de toezichthouders in gesprek.

Volgens de politie liep dat uit de hand en werden de controleurs vastgehouden, mishandeld en met de dood bedreigd. Eén van de toezichthouders raakte daarbij lichtgewond.