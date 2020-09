'Eén groot experiment': Gouda verlaagt grondwaterpeil met 25 centimeter

De gemeente Gouda wil het grondwaterpeil in een deel van de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Zo moet de toenemende wateroverlast worden tegengaan, veroorzaakt door bodemdaling en hevige stortbuien. Bij een fikse regenbui staan in Gouda veel gangen en kelders onder water. Het plan zorgt voor verhitte discussies.

De situatie in Gouda is redelijk uniek: de stad is gebouwd op veengrond, met daarbovenop een flinke laag oud stadspuin. Omdat dat puin en de huizen die erop staan zo zwaar zijn, wordt de veenlaag als een spons ingedrukt en zakt de stad bovengemiddeld snel naar beneden. Nu daar steeds meer heftige regenbuien bijkomen door klimaatverandering, neemt de wateroverlast flink toe.

In tientallen gemeenten, vooral in Noord- en Zuid-Holland, kampen ze met vergelijkbare problemen, maar nergens zakt het zo snel als in Gouda. In sommige delen van de stad gaat het om 10 millimeter per jaar. Het grootste deel van de huizen in veel binnensteden is niet onderheid, wat betekent dat deze woningen mee zakken met de bodem. En dus groeit ook de kans op wateroverlast.

Vier keer per jaar

Zo ziet Gerda Boer van schilderswinkel Natte in Gouda zo'n vier keer per jaar dat de hele winkel onder water loopt. "Als het hard regent, zie je snel op straat dat de putten het niet meer aan kunnen. Meteen daarna ruiken we het al, en even later staat er bijna overal tien centimeter water in de winkel. Vaak komt ook het rioolwater naar boven, dat stinkt enorm."

Ze wordt er moedeloos van, om elke keer weer het water uit de winkel weg te krijgen en daarna alles weer schoon te maken.