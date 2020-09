Toezichthouders mishandeld en vastgehouden in café Medemblik

De uitbater van een café in Medemblik is vannacht aangehouden nadat twee toezichthouders in de zaak waren bedreigd met de dood, mishandeld en tegen hun wil vastgehouden. Een van de toezichthouders raakte lichtgewond, meldt de politie.

De toezichthouders controleerden het café even na middernacht op naleving van de coronamaatregelen. In het café zagen ze dat er onvoldoende afstand werd gehouden en dat er werd gerookt. Ze maakten daarom foto's van de situatie in het café.

Toen de eigenaar van het café zag dat er werd gecontroleerd ging hij met de toezichthouders in gesprek. Volgens de politie liep dit uit de hand en werden de controleurs vastgehouden, mishandeld en bedreigd met de dood. Ook pakten bezoekers van het café de telefoon van de controleurs af. Zij verwijderden de foto's die op de telefoon stonden, meldt NH Nieuws.

Alcohol

De controleurs wisten zich uiteindelijk te bevrijden en alarmeerden de politie. Die hield de uitbater van het café aan. De man bleek gedronken te hebben. Hij zit nog vast.

De gemeente Medemblik is bezig met bestuursrechtelijke stappen tegen het café. "Toezichthouders zijn bedreigd en belemmerd in hun werkzaamheden", zegt burgemeester Streng op Twitter. "Dat is onacceptabel. Handen af van onze boa's en toezichthouders."