Eigenaar dansschool Groningen vast voor misbruik

In Groningen is de eigenaar van een dansschool aangehouden op verdenking van misbruik. Tegen het Dagblad van het Noorden zegt het Openbaar Ministerie dat er elf aangiftes liggen tegen de man. Tien daarvan komen van minderjarigen.

De 37-jarige verdachte zit sinds 8 september vast. Zijn hechtenis is donderdag met drie maanden verlengd. Het OM wil tegenover de krant niet ingaan op de aard van het misbruik. "Het onderzoek is nog in volle gang", zegt een woordvoerder.

De man runde sinds 2004 een streetdance-school, een van de grootste in Groningen. Personeel van de school heeft leden en ouders een brief gestuurd over de situatie. Ze roepen mogelijke slachtoffers en getuigen op om zich te melden bij de politie.

In de brief staat volgens het Dagblad van het Noorden verder dat alle lessen doorgaan. "Voor ons staat vast dat de huidige eigenaar geen rol meer speelt. We vragen jullie vertrouwen en steun om met ons een nieuwe toekomst tegemoet te gaan in een veilige omgeving."