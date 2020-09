Brabantse snoepfabriek Lonka bestaat 100 jaar en krijgt gevelkunstwerk in Breda

De zoetwarenfabrikant beleefde in de jaren 50 en 60 gouden tijden. Lonka bood werk aan 165 mensen. Maar de oliecrisis in de jaren 70 bracht een ommekeer. Er braken zware tijden aan. De fabriek draaide jarenlang verlies en uiteindelijk werd het personeelsbestand teruggebracht tot zo'n vijftien medewerkers.

Het is de West-Brabantse familie De Bock die het merk heeft gered van de ondergang. Ze namen in 1997 de zaak over brachten Lonka terug naar Brabant. Er werd fors geïnvesteerd in een moderne productiehal die in 2002 in Roosendaal verrees, maar de oude, blinkende koperen ketels in het gebouw onthullen dat de Brabantse zoetwarenfabrikant een rijke historie kent.

Inmiddels zorgen zo'n 80 medewerkers in de geautomatiseerde fabriek dat er jaarlijks 1 miljard snoepjes en chocolaatjes worden gemaakt, in totaal zo'n 10 miljoen kilo.

Ieder uur een snoepje

Annie Vergouwen gaat haar laatste maanden in als medewerker van Lonka. Op 8 december wordt ze zeventig jaar en neemt dan met pijn in het hart afscheid van 'haar' fabriek. Nooit meer elk uur een lekker snoepje van de band pakken voor zichzelf. Maar in haar hart zal Annie altijd het 'Lonka-meisje' uit Nispen blijven.

