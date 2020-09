Gemeenten willen gezamenlijke aanpak voor bestrijding rivierkreeften

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) iets doet aan overlast die wordt veroorzaakt door Amerikaanse rivierkreeften. Een motie daarover is door bijna alle gemeenten aangenomen: 98 procent stemde voor.

Eigenlijk hoort de Amerikaanse rivierkreeft niet thuis in Nederland, maar de dieren komen hier veel voor. Ze zitten vooral in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, schrijft de VNG.

Het dier beschadigt waterplanten, verdrijft vissoorten en er zou sprake zijn van besmettingsgevaar door een schimmel die ze bij zich dragen.

De kreeften tasten bovendien de bebouwde omgeving aan. Zo veroorzaken ze grote schade aan waterkeringen. "Overal waar de ondergrond zacht is, graven ze gaten", zegt wethouder Ad Jongenelen van de gemeente Langedijk tegen NH Nieuws. "Het is een invasieve exoot, die lastig te bestrijden is. De oevers van de eilandjes in het Oosterdel hier vallen stuk voor stuk aan hen ten prooi." Mogelijk hebben de rivierkreeften ook te maken met de ingestorte kademuren in Amsterdam, zegt hij.

Taskforce nog dit jaar

Er is wel geprobeerd om te vissen op de rivierkreeften, maar dat is volgens Jongenelen geen structurele oplossing. De dieren planten zich erg snel voort. Bovendien heeft de kreeft nauwelijks of geen natuurlijke vijanden.

De motie die is aangenomen, was een initiatief van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, meldt NH Nieuws. Jongenelen: "We hebben er gewoon met z'n allen mee te maken."

De gemeenten vragen om een taskforce voor het eind van het jaar. In zo'n rivierkreeften-taskforce moeten wat Jongenelen betreft ook de Unie van Waterschappen, andere getroffen gemeenten, experts en bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit meedoen. "Samen op zoek naar een aanpak voor de bestrijding of het verdrijven van de kreeften. Maar zonder ministerie kunnen en mogen we niks", zegt Jongenelen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bekend met het probleem en er worden ook al langere tijd gesprekken over gevoerd, laat een woordvoerder weten. "LNV is blij dat gemeenten zich willen aansluiten om samen het probleem aan te pakken."