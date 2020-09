Minister wil nieuwe lockdown in groter deel van Madrid

Grote delen van de regio Madrid moeten zo snel mogelijk worden geïsoleerd vanwege de opleving van het coronavirus, vindt de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa. "We moeten luisteren naar wat wetenschappers zeggen. We moeten kijken naar de feiten en nu handelen."

Volgens de minister zou zo'n zeventig procent van de 'gezondheidszones' in en rond Madrid op slot moeten. In het gebied wonen 4,7 miljoen mensen. Illa deed zijn uitspraak na overleg met de Spaanse deelstaten.

De uitspraak van de sociaal-democratische minister legt een conflict bloot met het centrum-rechtse bestuur van de regio Madrid. Dat is bang voor de economische gevolgen van een nieuwe lockdown in en rond de hoofdstad en wil lang zo ver niet gaan.

De eindbeslissing over het afsluiten van wijken ligt bij de Spaanse deelstaten, in dit geval bij het regiobestuur van Madrid. Alleen in extreme gevallen kan de landelijke overheid daar overheen door de noodtoestand uit te roepen, zoals het afgelopen voorjaar gebeurde.

Miljoen Madrilenen in lockdown

Gisteren besloot het regiobestuur van Madrid tot het afsluiten van nog eens 8 wijken, naast de 37 zones die eerder al werden afgesloten. Daardoor krijgen nu meer dan een miljoen mensen in Madrid te maken met een nieuwe lockdown.

Dat betekent dat inwoners worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Mensen mogen wel naar buiten om te gaan werken of om naar school, winkels, of gezondheidscentra te gaan. In cafés is het verboden aan de bar te staan, op terrassen moeten het aantal zitplaatsen met de helft worden teruggebracht. Openbare parken en speelplaatsen worden gesloten.