Richard de Mos wil Tweede Kamer in met raadsman Plasman als nummer 2

Het Haagse raadslid Richard de Mos en zijn advocaat Peter Plasman willen met een nieuwe politieke beweging de Tweede Kamer in. "We hebben plannen voor democratische vernieuwing", zegt De Mos in het AD.

Burgers krijgen een belangrijke invloed op de standpunten. Er komt ook een politieke agenda die "van onderop" is opgesteld. De agendapunten worden door mensen "met kennis van zaken" uitgewerkt. Plasman neemt het thema justitie en veiligheid voor zijn rekening. "Wij bepleiten oplossingsgerichte ombudspolitiek, voorbij het traditionele links-rechts", zegt De Mos.

De eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen staan gepland op 17 maart volgend jaar.

De Mos en twee partijgenoten van Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden samen met bevriende Haagse ondernemers verdacht van het vormen van een criminele organisatie. De Mos zegt dat hij onschuldig is.