Actievoerders na 'coronastop' weer op de bres voor het klimaat

"We moeten nu in actie komen, anders raken we dit kwijt", zegt de 18-jarige Mya-Rose Craig, terwijl ze een protestbord vasthoudt, omgeven door ijskappen. De Britse actievoerder voer in het kader van Klimaatactiedag naar de Noordpool op een schip van Greenpeace. Staande op het ijs vroeg zij vandaag aandacht voor klimaatverandering. Volgens Craig ging het om het noordelijkste klimaatprotest ooit.

Craig is niet de enige die demonstreert, al bevond niet iedereen zich zo noordelijk. Over de hele wereld gingen vandaag activisten na maanden de barricades weer op voor het klimaat, in het kader van Klimaatactiedag. Volgens de organisatie achter het protest waren er acties op 2500 plekken in de hele wereld.

Bekijk hier hoe Mya-Rose Craig op een ijsschots demonstreert op de Noordpool: