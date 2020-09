Naar mijnen speurende rat in Cambodja krijgt medaille

Gambiahamsterratten kunnen niet zo goed zien, maar hebben een bijzonder goed reukvermogen. Ze worden naast het speuren naar landmijnen ook ingezet bij het diagnosticeren van tbc. Magawa heeft na zijn training in Tanzania in vijf jaar tijd 29 landmijnen en 28 andersoortige explosieven opgespoord, en is daarmee het succesvolst van al zijn mijnenspeurdende soortgenoten.

Sinds de jaren 70 zijn er naar schatting 4 tot 6 miljoen landmijnen in Cambodja gelegd. Er zijn meer dan 64.000 doden gevallen door de explosieven, en waarschijnlijk zo'n 3 miljoen mijnen zijn nog niet gevonden.