Europese Commissie in hoger beroep in grote belastingzaak tegen Apple

De Europese Commissie zet de grote belastingzaak tegen Apple in hoger beroep door. In juli werd de Europese Commissie door de op een na hoogste Europese rechter teruggefloten. De claim was onvoldoende onderbouwd, oordeelde het Gerecht toen.

"Dat besluit roept belangrijke vragen op die voor de Europese Commissie relevant zijn in rechtszaken rond staatssteun en fiscale planning", zegt de Europese Commissie in een verklaring. De Europese Commissie merkt ook "respectvol" op dat ze vindt dat het Gerecht een aantal juridische fouten heeft gemaakt. Daarom wordt nu de stap naar het Hof van Justitie gezet, de hoogste Europese rechter.

Jarenlange strijd

De belastingzaak tegen Apple loopt sinds 2016. De Europese Commissie wil dat Apple zo'n 14 miljard euro aan achterstallige belastingen alsnog betaalt. Apple kreeg in Ierland jarenlang een speciale behandeling die andere bedrijven niet kregen. Dat is staatssteun, vindt de Europese Commissie.

De Europese Commissie zegt in een verklaring dat alle bedrijven, groot en klein, eerlijk belasting moeten betalen, dat blijft een topprioriteit. "We moeten alle beschikbare middelen daarvoor inzetten."

Apple sprak destijds van een politiek gemotiveerde zaak. "De Europese Commissie heeft de geschiedenis van Apple in Europa herschreven, de fiscale wetten van Ierland genegeerd en het internationale fiscale systeem overhoopgehaald", zo zei de topman van Apple Tim Cook.

Weinig succes

In het aanpakken van belastingontwijking is de Europese Commissie nog niet heel succesvol. Ook in een zaak tegen Nederland en rond afspraken met Starbucks beet Brussel in het stof. De rekensommen klopten niet, was het oordeel.

Alleen bij de zaak tegen Fiat Chrysler in Luxemburg kreeg Eurocommissaris Vestager tot nu toe gelijk.