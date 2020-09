Scholieren met coronaklachten mogen gemist schoolexamen niet altijd inhalen

Middelbare scholieren die vanwege verkoudheidsklachten thuis moeten blijven en daardoor een schoolexamen missen, mogen die toets in sommige gevallen niet meer inhalen. Daardoor dreigt een situatie te ontstaan waarbij zieke tieners toch naar school komen, schrijft De Telegraaf.

Scholierenvakbond LAKS heeft van tientallen leerlingen gehoord dat ze het recht op een schoolexamen of herkansing missen als ze vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen thuis moeten blijven. "Bijvoorbeeld als ze verkoudheidsklachten hebben, of in quarantaine zitten omdat een gezinslid koorts heeft of uit het buitenland komt", zei LAKS-voorzitter Nienke Lijckx in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben de coronaregels met z'n allen afgesproken, het is gek dat die op school zulke grote consequenties kunnen hebben."

Kansenongelijkheid

Door de corona-uitbraak in maart zijn veel schoolexamens verplaatst naar het begin van dit schooljaar. Luijckx benadrukt dat veel scholen dat goed hebben geregeld, maar dat dat is dus niet overal het geval. Daardoor neemt de kansenongelijkheid toe, vreest ze. "Het gaat uitmaken op welke school je zit."

De VO-raad, de organisatie van middelbare scholen, noemt de gang van zaken rond de schoolexamens een "serieus aandachtspunt". De raad wil voorkomen dat leerlingen met mogelijke coronaklachten toch naar school komen om een toets te maken.

Volgens een woordvoerder is het probleem op zich niet nieuw: ook in niet-coronatijd komt het voor dat leerlingen door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een schoolexamen. Als ze een geldige reden hebben, verzorgt de school vaak een alternatief. "Maar nu, door de coronamaatregelen, kan de omvang van het probleem vragen om extra aandacht."

De VO-raad gaat hierover in gesprek met scholen en het LAKS.